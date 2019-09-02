Банк "Открытие" предлагает повышенную ставку по счету "Моя копилка" держателям Opencard

Банк "Открытие" объявил о проведении специальной акции для держателей Opencard. Всем клиентам, активировавшим полученную в банке карту в период с 01.08.2019 по 30.09.2019 включительно, банк предлагает повышенную ставку по счету "Моя копилка" — 7% годовых.
Специальная ставка будет действовать на остаток от 10 000 рублей в период с 01.09.2019 по 31.10 2019. Предложение распространяется на счета, открытые в сентябре в любом офисе банка "Открытие" на территории всей страны.
Накопительный счет "Моя копилка" — один из наиболее популярных продуктов банка "Открытие". Его главным преимуществом является возможность свободно управлять своими средствами (пополнение и снятие без ограничений), при этом процент на остаток по данному продукту выше, чем по классическим вкладам с аналогичными условиями.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.