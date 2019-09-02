Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским НОЦ и Академией Ростеха

Академия Ростеха и Институт регионального развития (УК Научно-образовательного центра Самарской области) заключили соглашение о сотрудничестве на международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2019", который проходил в подмосковном Жуковском.

Соглашение предусматривает объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции "Вектор", новый набор которой стартовал в понедельник, 2 сентября. Участие в программе могут принять сотрудники организаций Госкорпорации Ростех.

Подписали соглашение генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова и генеральный директор "Института регионального развития" Ольга Михеева в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Стороны объединят усилия в рамках проведения комплексной программы по выявлению и обучению технологических лидеров "Вектор". В рамках соглашения эксперты "Института регионального развития" примут участие в заочном и очном отборе проектных идей участников, а также выступят в качестве членов экспертного совета финала программы в июле 2020 года.

"Госкорпорация Ростех является основным индустриальным партнером нашего научно-образовательного центра. И уже в рамках нашего сотрудничества мы создали межрегиональный Центр компетенций по повышению производительности труда, — отметил Дмитрий Азаров. — Соглашение было подписано весной, и центр уже работает, первые специалисты проходят переподготовку".

По мнению губернатора, повышение производительности труда — это ключевой элемент опережающего развития. "Неслучайно президент страны Владимир Владимирович Путин и в своем Послании, и во время "прямой линии" возвращался к этому. Это — задача для каждого предприятия и каждого руководителя, а региональная власть этому содействует", — подчеркнул глава региона.

"Образовательная программа "Вектор" была запущена Академией Ростеха в 2018 году с целью создания кадрового актива, необходимого для диверсификации предприятий ОПК и увеличения доли гражданской продукции Ростеха до 50% к 2025 году. В новом цикле программы мы уделим больше внимания экспертной поддержке участников при работе с проектами и тут нам не обойтись без партнеров. Мы уверены, что экспертиза научно-образовательного центра будет очень полезна участникам программы", — подчеркнула Генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова.

"Соглашение — это продолжение планомерной работы, которую мы проводим в рамках НОЦ Самарской области по координации двух направлений: с одной стороны — это актуализация всех современных научных разработок, имеющих потенциал уже в ближайшей перспективе по применению в реальной жизни, и с другой стороны — параллельный сбор запросов от предприятий на технологии и специалистов. Соглашение позволит вывести работу по этой части из подготовительной стадии в плоскость конкретных дел", — прокомментировала генеральный директор "Института регионального развития" Ольга Михеева.