В Новокуйбышевске водитель "скорой" госпитализирован после нападения

Водитель бригады "скорой помощи" госпитализирован после нападения неизвестного в Новокуйбышевске, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 31 августа. "Мужчине стало плохо на парковке одного из гипермаркетов города Новокуйбышевск, ему вызвали скорую помощь. В то время, как ему оказывали помощь, неизвестный подошел к водителю скорой помощи и нанес ему несколько ударов. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Предварительно, у него черепно-мозговая травма", - сообщили в облГлавке.

Злоумышленник скрылся, по факту случившегося проводится проверка.