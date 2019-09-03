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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ульяновских дорожников оштрафовали на 28 млн руб. за картель с самарской фирмой

УЛЬЯНОВСК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФАС РФ оштрафовала ООО "Ульяновсктрансстрой" на 28,34 млн руб. за заключение антиконкурентного соглашения по ремонту дорог в Самарской и Ульяновской областях с ООО "Самаратрансстрой", говорится в сообщении службы.

"Результатом соглашения стал отказ от соперничества между участниками торгов с целью поддержания цен на них", — уточняют антимонопольщики.

В ведомстве напоминают, что во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденного указом президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618, ФАС России уделяет особое внимание декартелизации сферы дорожного строительства, в том числе при осуществлении государственных закупок на содержание, ремонт и строительство объектов дорожного хозяйства.

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