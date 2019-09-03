Под Тольятти на берегу Волги нашли труп девушки

В воскресенье, 1 сентября, на берегу Волги между Комсомольским районом и Портпоселком в Ставропольском районе местные жители обнаружили труп молодой женщины.

Произошло это примерно в 16:00, пишет progorodsamara.ru.

Девушка лежала на спине, одежда на ней была сухая. При себе у нее не было ни документов, ни каких-то ценных вещей. По предварительной версии сотрудников полиции, погибшей около 20 лет.

Есть вероятность, что погибшая могла сорваться с обрыва. Личность погибшей на момент ее обнаружения была не установлена.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа 23-го отдела полиции Тольятти. После того, как были составлены все необходимые документы, спасатели поисково-спасательного отряда на воде (ПСО-2) "Центра гражданской защиты г. о. Тольятти" на спасательном катере доставили груз 200 на нулевой причал набережной Комсомольского района. Там тело было погружено в специализированный автомобиль для транспортировки трупов", — сообщает источник, знакомый с ситуацией.