Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова подают US Open

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова завершили выступления в парном разряде турнира US Open.

Согласно сетке соревнований, тандем Анастасии Павлюченковой и Анастасии Севастовой (Латвия) уступил китайскому дуэту Дуань Инъин/Чжэн Сайсай в третьем круге. Встреча соперниц состоялась в понедельник, 2 сентября, и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу китаянок.

Пара Дарья Касаткина/Аннет Контавейт (Эстония) 1 сентября отказалась от участия в турнире из-за травмы эстонки. Во втором круге девушки должны были противостоять Виктории Голубич (Швейцария) и Саре Соррибес-Тормо (Испания).

Напомним, свои выступления в одиночном разряде соревнований Касаткина и Павлюченкова завершили на минувшей неделе. Дарья не смогла преодолеть первый круг, проиграв представительнице Великобритании Йоханне Конте, а Анастасия уступила голландке Кики Бертенс во втором круге турнира.



