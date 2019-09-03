Условно осужденный за незаконный оборот наркотиков житель Кинеля задержан с марихуаной

В Кинеле с марихуаной задержан 37-летний местный житель, имеющий условный срок за незаконное распространение наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленника около автозаправочной станции на ул. Крымская в рамках операции "Мак" остановили сотрудники полиции. В присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у мужчины полиэтиленовый пакет в котором находилось вещество растительного происхождения.

Находку полицейские направили на исследование. Согласно заключению экспертов, изъятым является марихуана массой 38,03 граммов.

По данным сотрудников полиции, задержанный мужчина нигде не работает, в ноябре 2018 г. осужден за незаконный оборот наркотических средств и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В ходе опроса мужчина рассказал, что наркотик хранил для личного употребления. Эта версия проверяется правоохранителями.

В настоящее время отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России "Кинельский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.