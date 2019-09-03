В Безенчукском районе из Волги подняли тело погибшего мужчины

В Безенчукском районе 2 сентября из Волги подняли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело 60-летнего мужчины извлекли из воды в 18:50 около пос. Александровка.
В Безенчукском районе 2 сентября из Волги подняли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело 60-летнего мужчины извлекли из воды в 18:50 около пос. Александровка.
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