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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Безенчукском районе из Волги подняли тело погибшего мужчины

БЕЗЕНЧУК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе 2 сентября из Волги подняли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Тело 60-летнего мужчины извлекли из воды в 18:50 около пос. Александровка.

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