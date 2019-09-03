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ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со 2 сентября ВТБ как банк-агент начинает продажи четвертого выпуска облигаций федерального займа для населения. Общий его объем составляет 15 млрд руб.

Покупка ценных бумаг доступна клиентам ВТБ более чем в 560 офисах обслуживания, предлагающих инвестиционные продукты. Совершить операцию также можно дистанционно, открыв брокерский счет в мобильных приложениях "ВТБ-онлайн" и "ВТБ Мои Инвестиции". Такие сделки можно будет совершить в личном кабинете брокера. Кроме того, с середины сентября бумаги будут доступны в приложении "ВТБ Мои Инвестиции".

Сроки размещения ценных бумаг — со 2 сентября 2019 г. по 25 февраля 2020 г., срок погашения — 31 августа 2022 г. Брокерская комиссия ВТБ составит 0%. Купонная ставка по облигациям установлена на уровнях: 6,5% годовых — по первому купону, 7% годовых — по второму, 7,05% годовых — по третьему, 7,1% годовых — по четвертому, 7,25% годовых — по пятому, 7,35% годовых — по шестому.

По четвертому выпуску ОФЗ-н снижен минимальный размер приобретения бумаг с 30 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. В совокупности с возможностью приобретения бумаг без комиссии это делает инструмент доступным более широкому кругу инвесторов.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: "ВТБ сегодня уделяет большое внимание совершенствованию сервисов в удаленных каналах обслуживания и активно развивает цифровые технологии согласно стратегии группы. Мы сделали качественный рывок в этом направлении: высококлассные продукты в виде облигаций ОФЗ для населения будут доступны всем гражданам РФ для покупки онлайн — через приложение "ВТБ Мои Инвестиции". Еще никогда приобретение ОФЗ-н не было таким простым".

ВТБ выступал агентом по размещению предыдущих трех выпусков ОФЗ-н. Объем продаж бумаг через каналы банка составил 22,1 млрд руб.

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