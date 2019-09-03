Самарчанка может понести уголовную ответственность за регистрацию фирмы на подставное лицо

В Самаре женщину обвиняют в фиктивной регистрации юрлица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 23 мая 2015 г. женщина за 40 тыс. руб. в здании ИФНС по Красноглинскому району предоставила паспорт для регистрации юридического лица ООО "ОТК". По документам женщина являлась учредителем и директором организации, хотя в реальности не имела никакого отношения к деятельности ООО.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения.