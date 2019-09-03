Самарские школьники выступят на одной сцене с участниками популярных телешоу

Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС "Поколение М" и продюсерский центр "Эколь" объявляют о старте творческих конкурсов, победители которых выйдут на большую сцену уже в сентябре 2019 года, в рамках музыкального шоу "Поколение М: BLOG&VOICE".

Конкурсы проводятся по трем номинациям: вокал, танцы и блогинг. Чтобы принять участие и получить шанс выступить вместе со столичными артистами, необходимо до 12 сентября разместить один или несколько видеороликов в соответствующей номинации на сайте проекта "Поколение М": "SuperHit", "Dance" или "Блогер".

Главный приз для победителей в каждом из конкурсов — возможность выступить в масштабном музыкальном шоу "Поколение М: BLOG& VOICE" 18 сентября в УК "МТЛ Арена" на одной сцене с финалисткой проекта "Голос.Дети" Софией Федоровой, звездой YouTube Дарьей Волосевич, чья кавер-версия песни Виктора Цоя "Кукушка" набрала более 11 миллионов просмотров, и другими кумирами детей и подростков.

Принять участие в творческих конкурсах могут коллективы и исполнители в возрасте от 11 до 18 лет. Важное условие: при размещении видеоролика на сайте проекта необходимо указать название своего города, фамилию, имя и возраст. Определять победителей будет творческое жюри, состоящее из представителей продюсерского центра "Эколь" и компании МТС.