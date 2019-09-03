Самарчанка потратила наследство своих детей на Porsche

В Самаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело из-за распоряжения наследством ее несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным ведомства, безработная мать двух несовершеннолетних получила возможность снять со счетов детей деньги, унаследованные ими от отца. Для этого женщина якобы представила подложные документы. А на снятые средства, как утверждают прокуроры, она купила Porsche вместо того, чтобы потратить деньги на детей.

В результате в отношении матери возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").