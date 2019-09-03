16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра Сбербанк внедрит цифровые решения в вузах, детсадах и системе ЖКХ региона Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA- ВТБ стал расчетным банком для приема карт "Мир" в Турции Россельхозбанк и РЭЦ запустили первый проект акселерационной программы для экспортеров АПК

Банки Финансы

Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ Капитал Инвестиции подвел итоги первого месяца тестирования технологии VR-консультирования в офисах банка. В августе сервисом воспользовались более 350 клиентов, почти треть из них открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. Объем сформированных портфелей превысил 45 млн руб.

С помощью VR-консультанта клиент узнает, как инвестиции помогут ему решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать "финансовую подушку" или просто увеличить вложения. Через очки виртуальной реальности пользователю демонстрируются преимущества инвестиций перед депозитами. Клиенту представлены модели инвестирования 100 тысяч руб. на 15 лет. Потенциально сумма может вырасти до 935 тысяч руб.

Сервис также демонстрирует, как приложение ВТБ Мои Инвестиции помогает добиться таких результатов. Можно вкладывать средства самому на основе инвестидей от профессиональной команды аналитиков ВТБ Капитал или воспользоваться роботом-советником — специальным сервисом для автоматизации инвестиций.

В августе сервис начал работу в десяти отделениях формата "Привилегия" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.

"Положительный отклик клиентов свидетельствует о том, что интерес к рынку капитала у населения растет. VR-консультант наглядно показывает, как можно заработать на инвестициях. Мы будем развивать проект и тиражировать сервис по сети офисов. Максимально широкий спектр продуктов и использование цифровых технологий для удобства клиентов являются стратегическими приоритетами ВТБ", — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6