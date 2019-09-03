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В Самаре утверждена новая схема рекламных конструкций

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, в здании министерства имущественных отношений Самарской области состоялся брифинг по теме "Торги 2019", на котором рассказали о нововведениях в сфере наружной рекламы.

В брифинге приняли участие министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии — руководитель комитета по наружной рекламе Геннадий Богомолов и директор ГБУ СО "Центр размещения рекламы" Станислав Фирман.

Напомним, что по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе реализуется принципиально новый подход к регулированию рынка наружной рекламы.

"В настоящее время в Самаре утверждена новая схема размещения рекламных конструкций в современном цифровом формате, который позволит компактно, удобно и современно представлять информацию", — рассказал Сергей Черепанов. По словам Геннадия Богомолова, схема сокращена на 786 шт. (25%).

"Крупноформатные конструкции выведены из центральной исторической части города. Малые форматы в виде афишных стендов полностью исключены из схемы. Особое внимание уделено территории у стадиона "Самара-Арена", для информирования населения о его локализации и мероприятиях, проводимых на нем. Сокращение рекламы в городе направлено на предотвращение информационной перегруженности городской среды, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение спроса на рекламные места", — рассказал Станислав Фирман.

"В этом году увеличен срок действия договоров на установку рекламных конструкций с 5 до 10 лет. Начальные цены по ряду позиций рекламных конструкций практически приближены к цене торгов 2014 года. Условия предстоящих торгов являются привлекательными для бизнеса", — отметил Сергей Черепанов.

Областные и городские власти уверены, что новый подход позволит участникам торгов минимизировать финансовые риски и поможет участникам осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высоко-технологичных рекламных конструкций, в первую очередь, с электронно-цифровой поверхностью.

"На торги в сентябре-декабре 2019 года будут выставлены места под установку рекламных конструкций формата 3×6 м в количестве 669 шт. Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного малого и среднего бизнеса. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, министерством сформированы лоты с небольшим количеством конструкций — от 11 до 25 штук",  — осветил основные аспекты предстоящих торгов Геннадий Богомолов.

В ходе брифинга Сергей Черепанов сообщил, что за прошедшие 5 лет в Самаре удалось создать легитимный рынок наземной наружной рекламы — незаконная реклама в городе отсутствует.

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