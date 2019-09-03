Губернатор осмотрел благоустроенный сквер им. В. И. Фадеева и Крымскую площадь

Во вторник, 3 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной провел выездное совещание на объектах, которые в этом году были благоустроены по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В 2019 году в регионе преобразятся 120 общественных пространств, четыре из них — в Самаре. Это бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь и сквер им. В. И. Фадеева.

Все объекты для реконструкции были выбраны жителями городов и районов Самарской области по результатам мартовского рейтингового голосования. За благоустройство сквера на пр. Ленина между улицами Первомайская и Осипенко свои голоса отдали почти 10 тыс. самарцев. Преображение территории приурочено к 110-летию со дня рождения легендарного конструктора — генерального директора ЦСКБ "Прогресс" Дмитрия Ильича Козлова. Сквер напротив дома № 1 по пр. Ленина, так называемого "козловского" дома, был заложен по его инициативе и при личном участии.

На благоустройство сквера из федерального, регионального и муниципального бюджетов было направлено 147 млн рублей. Работы здесь ведутся с мая, и на настоящий момент готовность объекта составляет 98%. Ко Дню города сквер приобретет законченный вид.

На 20 тыс. кв. м установлены малые архитектурные формы, скамейки, проложены пешеходные и беговые дорожки, уложен рулонный газон и высажены цветы. Летом можно играть в футбол или большой теннис, а зимой — в хоккей, рядом есть раздевалка для игроков и трибуны для зрителей. Кроме этого, появились новые уличные тренажеры.

Нестандартно при планировании подошли к оформлению детских игровых площадок — так в сквере появился "космический" городок и уникальный для нашего региона водный аттракцион.

Жители "козловского" дома попросили губернатора и главу областной столицы продолжить работы по благоустройству территории сквера со стороны улицы Осипенко: "У нас столько детей гуляет в этом сквере, поэтому здесь тоже можно было бы сделать игровую площадку". Елена Лапушкина отметила, что на данный момент участок не принадлежит городу, поэтому возможно возведение только временных конструкций и сооружений.

Напомним, несколько лет назад эту территорию планировали отдать под застройку. Отстоять ее помогла активная позиция жителей и личная поддержка Дмитрия Азарова.

"Статус этого участка федеральный, но мы ищем варианты обмена, чтобы забрать землю в региональную собственность. Это непростой вопрос, — подчеркнул руководитель региона. — Главное, что нам удалось совместными усилиями не допустить строительство зданий. Как только решение будет найдено, мы готовы помочь городу и выделить дополнительные средства на выполнение работ". Тем не менее, губернатор поручил главе Октябрьского внутригородского района вместе с жителями следить за порядком на территории.

Дмитрий Азаров также отметил, что принятию решения по передаче земли может способствовать подготовленный проект благоустройства территории. "Определите вместе с людьми, что тут должно быть: детская площадка или спорткомплекс. Важно, чтобы народные деньги были потрачены с умом".

Вторым объектом, который осмотрел глава региона, стала Крымская площадь в центральной части города, которая открылась после комплексного благоустройства. Обновление площади проводилось параллельно с ремонтом здания на улице Урицкого, 19, в котором в ближайшее время начнет свою работу Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, благодаря лоббирование интересов области главой региона на самом высоком уровне в 2018 году было принято решение о размещении Шестого кассационного суда в Самаре в недостроенной высотке на Урицкого. Сегодня это красивое здание уже претендует на звание городской достопримечательности и вдохновляет на дельнейшие преобразования жителей, которые в марте 2019 года на рейтинговом голосовании за благоустройство общественных пространств сделали выбор в пользу обновления Крымской площади.

Буквально за несколько месяцев здесь появились тротуары, рулонный газон с автополивом, установлены десятки скамеек и урн, высажено более 200 деревьев и кустарников. Кроме того, установлен "сухой" фонтан, построены арт-объекты "Форосский Маяк" и "Ялтинская Ротонда", выложено мозаичное панно в виде карты крымского полуострова. К обновлению территории власти подошли комплексно — были приведены в порядок фасады зданий вокруг площади, снесено ветхое жилье, появилась новая проезжая часть. Территория, которая была заброшена на протяжении десятилетий, получила мощный импульс развития.

"Крымская площадь теперь соответствует своему названию. Когда-то я принимал решение о ее переименовании в честь знаменательного события — воссоединения Крыма с Россией. Но площадь тогда была не в том состоянии, которым можно было гордиться. Сегодня давняя задумка реализована. Площадь с элементами крымской архитектуры действительно возвращает нас в те знаменательные события новейшей истории России", — отметил Дмитрий Азаров после осмотра площади.

Представители компании-подрядчика рассказали, что воплотить задуманное в жизнь было непросто. "Сквер Фадеева был выполнен в космическом дизайне, как просили у нас жители. Крымскую площадь начали благоустраивать в одно и тоже время со сквером, но здесь дизайн уже совсем другой. Нам было чуть сложнее, так как приходилось менять рельеф территории, старые здания убирать, с фундаментом выдалось много работы", — рассказал заместитель директора строительной компании-подрядчика.

Губернатор поручил установить на площади информационный стенд со справочной информацией об арт-объектах.