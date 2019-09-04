Самарские таможенники задержали мужчину по подозрению в контрабанде сильнодействующих веществ

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами Самарской таможни был задержан 35-летний житель Самары. Он пришел получить почтовое отправление с лекарственными препаратами из республики Беларусь.

В посылке находились жидкие вещества в ампулах, а также таблетки (100 таблеток и 10 ампул, общим весом 17,89 грамм).

Задержанный свою вину признал. Он пояснил, что купил анаболические стероиды для наращивания мышечной массы. Проведенной экспертизой установлено, что представленные на исследование образцы товара содержат "тестостерон ципионат" и "дегидрохлорметилтестостерон 2". Данные вещества относятся к сильнодействующим и запрещены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе, запрещены в пересылке в международных почтовых отправлениях.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях, самарскими таможенниками против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В 2019 г. Самарские таможенники возбудили семь уголовных дел по аналогичным фактам.