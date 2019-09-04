В Самаре задержаны директор и учредитель фирмы-застройщика, обманувшие более 500 дольщиков

Сотрудники полиции Самары задержали директора и учредителя фирмы-застройщика, которых подозревают в мошенничестве с привлечением средств дольщиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничестве в сфере долевого строительства. Установлено, что директор и бывший учредитель строительной компании привлекали денежные средства граждан для строительства жилого комплекса на 18-м км Московского шоссе в Самаре. Злоумышленники заключили с физическими и юридическими лицами более 100 договоров участия в долевом строительстве, однако на расчетные счета организации поступила только часть полученных средств. Впоследствии строительство домов было приостановлено из-за отсутствия финансирования. По предварительным данным, причиненный более чем 500 дольщикам ущерб превысил 95 млн руб.", — уточнила представитель ведомства.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны. Судом одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.