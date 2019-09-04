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Председатель Правления РСХБ Борис Листов лично контролирует помощь пострадавшим от наводнения

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов 3 сентября посетил с плановым рабочим визитом Иркутскую область. Целью поездки главы РСХБ стал личный контроль за оказанием Банком необходимой помощи пострадавшим от паводка. С момента введения чрезвычайной ситуации под руководством Бориса Листова в Россельхозбанке действует штаб по поддержке пострадавших жителей Иркутской области.

Первоочередной мерой поддержки стало решение о реструктуризации задолженности пострадавших заемщиков, принятое АО "Россельхозбанк" 19 июля. Банк выразил готовность отсрочить выплаты по кредитам 1358 физических лиц в размере 291 миллиона рублей. Россельхозбанк также выдал банковские карты для перечисления социальных выплат всем желающим жителям труднодоступных районов затопления (Тулунский, Нижнеудинский, Чунский районы, Тофалария). Семьи, ограниченные в возможностях быстрой реабилитации и восстановления доходов, получили от Банка безвозмездную финансовую поддержку.

По оценке Министерства сельского хозяйства Иркутской области, наводнение нанесло ущерб аграриям региона в размере 420 миллионов рублей: пострадали около 3 тысяч личных подсобных хозяйств, более 40 фермерских хозяйств и пять сельскохозяйственных организаций. В ходе визита Борис Листов акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода по оказанию помощи и постоянного мониторинга пострадавших клиентов.

"Россельхозбанк — банк регионов. Беда, которая случилась в Иркутске — наша общая. Мы не можем оставаться в стороне. РСХБ продолжит оказывать помощь жителям Иркутской области пока в этом будет необходимость. Мы внимательно следим за ситуацией, в работе с обращениями и поступающими сигналами в приоритетном режиме задействованы все основные службы. Мы уже идем навстречу и готовы расширять формат поддержки как для частных клиентов, так и для предпринимателей, обслуживающихся в Банке", — отметил по итогам визита Борис Листов.

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