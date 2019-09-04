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Страхование Финансы

ВСК приняла активное участие в мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 Страховой Дом ВСК установил свой стенд, где любой желающий мог задать интересующие его вопросы по страховым услугам. Представители ВСК презентовали гостям и участникам чемпионата страховые продукты компании и их преимущества. Больше всего людей интересовало страхование во время отпуска и путешествий, страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, программы страхования здоровья и жизни детей.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

На стенде ВСК проходила беспроигрышная лотерея, где каждый участник получил сладкий подарок, а победители — ценные призы. Кроме этого, на стенде была устроена интерактивная демонстрация мобильного приложения "ВСК страхование", за которое компания удостоилась ежегодной премии "Время инноваций — 2018" в номинации "Сервисное решение года".

В результате проведения акции порядка 1000 человек оценили преимущества приложения ВСК и воспользовались им прямо на месте.

Страховой Дом ВСК выступил официальным страховщиком 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Сумма страховой защиты составила более 30 млрд рублей. Застрахованы были здания МВЦ "Казань Экспо", Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты, привезенные странами-членами, спонсорами и стейкхолдерами. Помимо этого, все участники мероприятия и волонтеры были защищены страховкой от несчастного случая. Общее число застрахованных — 4565 человека.

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