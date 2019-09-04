ВСК приняла активное участие в мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019

На площадке международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 Страховой Дом ВСК установил свой стенд, где любой желающий мог задать интересующие его вопросы по страховым услугам. Представители ВСК презентовали гостям и участникам чемпионата страховые продукты компании и их преимущества. Больше всего людей интересовало страхование во время отпуска и путешествий, страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, программы страхования здоровья и жизни детей.

На стенде ВСК проходила беспроигрышная лотерея, где каждый участник получил сладкий подарок, а победители — ценные призы. Кроме этого, на стенде была устроена интерактивная демонстрация мобильного приложения "ВСК страхование", за которое компания удостоилась ежегодной премии "Время инноваций — 2018" в номинации "Сервисное решение года".

В результате проведения акции порядка 1000 человек оценили преимущества приложения ВСК и воспользовались им прямо на месте.

Страховой Дом ВСК выступил официальным страховщиком 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Сумма страховой защиты составила более 30 млрд рублей. Застрахованы были здания МВЦ "Казань Экспо", Деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты, привезенные странами-членами, спонсорами и стейкхолдерами. Помимо этого, все участники мероприятия и волонтеры были защищены страховкой от несчастного случая. Общее число застрахованных — 4565 человека.