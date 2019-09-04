В Самаре заселенный дом 15 лет не могут ввести в эксплуатацию

Жители не введенного в эксплуатацию дома № 240 "б" на ул. Советской Армии в ближайшее время могут остаться отрезанными от коммунальных услуг. Об этом они рассказали в ходе личного приема граждан депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном.

"Мы живем в недостроенном доме и сейчас начинается просто террор. Отключили лифт, а завтра, говорят, нам отключат воду. Мы же не в поле живем! Мы застройщику все до копейки выплатили. 15 лет дом не введен в эксплуатацию. Все 15 лет мы ходим в министерство строительства Самарской области как на работу, но дело с мертвой точки не сдвигается: проводятся совещания, меняются министры, принимаются решения, но факт остается фактом. Дом в эксплуатацию не введен", — приводит слова жителей официальный сайт депутата.

Александр Хинштейн предложил пришедшим гражданам обсудить данный вопрос с министром строительства Самарской области. "Но мне видится, по-хорошему, ваш дом нужно обратно возвращать в реестр проблемных объектов. Минстрой в свое время искусственно сокращал перечень этот объектов. Шансы, как вы понимаете, увеличиваются, если вы организуетесь для решения этого вопроса в ЖСК", — пояснил парламентарий.

Что касается отключения воды и лифтов, депутат обещал найти варианты, как защитить жильцов в данной ситуации.

Напомним, территория площадью 8,4 га по ул. Советской Армии, 240 "б" находилась в аренде у ЗАО "Гагаринец" с 2007 года. Компания планировала построить до третьего квартала 2007 г. 14-подъездный жилой дом переменной этажности. До настоящего времени фирма успела возвести 10 этажей в 12 подъездах. Все квартиры были распроданы.

Директора и учредителя ЗАО "Гагаринец" Алексея Садчикова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Как было установлено, с 2003 по 2011 гг. Садчиков, не имея разрешительных документов, заключил с потерпевшими более 300 договоров о долевом участии в строительстве двух многоквартирных домов на общую сумму свыше 310 млн рублей. В феврале 2014 г. ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.