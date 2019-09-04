В Россельхозбанке запущена новая IT-система сопровождения операций на финансовых рынках

В АО "Россельхозбанк" завершен проект по созданию системы сопровождения операций на финансовых рынках (СОФР). Новое решение, разработанное компанией R-Style Softlab, обеспечивает операционную поддержку сделок, заключаемых банком на фондовом, срочном и валютном рынках, на рынке межбанковского кредитования, ведение бухгалтерского и налогового учета, а также подготовку отчетности, в том числе в соответствии с требованиями МСФО.

Ранее операции, проводимые Россельхозбанком на финансовых рынках, сопровождались и учитывались в четырех различных учетных системах с разной степенью автоматизации. Новая система обеспечивает автоматизацию сопровождения и учета всех видов операций, осуществляемых Банком на финансовых рынках.

"Совместно с банком нам удалось создать уникальный для рынка продукт, который позволит банку получить конкурентное ИТ-решение", — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab.

"Мы хотели получить решение, обеспечивающее взаимодействие с системой фронт-офиса, биржей (в режимах онлайн и офлайн), системой SWIFT, расчетным центром Банка, главной книгой, системой дистанционного банковского обслуживания физлиц, депозитариями, репозитарием НРД и многими другими информационными системами. Нам необходимо было обеспечить максимальную автоматизацию работы бэк-офиса с целью увеличения скорости обработки операций на всех этапах ее жизненного цикла и минимизации при этом различных операционных рисков", — отметила заместитель директора Операционного департамента АО "Россельхозбанк" Татьяна Новак.

Полученная в результате проекта система СОФР соответствует указанным требованиям, а также обеспечивает подготовку всех видов отчетности и расчета налогов как по собственным операциям Банка, так и по брокерским операциям. Значимой для АО "Россельхозбанк" особенностью системы является ее централизованность, т. е. возможность проведения операций филиалов в единой базе данных с одновременным отражением в балансе головного офиса.

Основу СОФРа составляют два программных комплекса — система автоматизации операций с ценными бумагами RS-Securities V.6 и система межбанковского кредитования RS-Dealing V.6. Специально для АО "Россельхозбанк" были созданы три новых модуля: "Репозитарий", "Собственные облигации" и CSA. Также с целью обеспечения возможности подготовки и отправки большого количества сообщений через систему SWIFT, а также через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России внедрена платежная система RS-Payments. Подготовка всех видов отчетности легла на программный комплекс RS-Reporting.

Всего по запросу банка проектная команда реализовала более 170 отчетных форм.