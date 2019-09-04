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Происшествия

В Самаре пропали нуждающаяся в медпомощи женщина и маленькая девочка

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ДПСО "Лиза Алерт" опубликовал в социальных сетях ориентировку на розыск 36-летней жительницы Самарской области Татьяны Парамоновой и шестилетней Софьи Керженцевой.

Фото: "Лиза Алерт" ДПСО

По информации волонтеров, последний раз пропавших видели в понедельник, 2 сентября. Известны приметы пропавших.

Татьяна Парамонова: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза зеленые. Была одета в коричневую шапку, темно-синюю куртку, темно-зеленые джинсы, сапоги темные. С собой у нее были две женские сумки. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Шестилетняя Софья худощавого телосложения, волосы светлые длинные, глаза серые. Была одета в салатовую шапку, светло-синюю куртку, темно-синий комбинезон, сапоги розовые.

В ДПСО "Лиза Алерт" считают, что пропавшие могут находиться в любом регионе. Один из подписчиков волонтеров в соцсетях утверждает, что видел женщину и девочку 2 сентября в 23:20 в центре Октябрьска. Женщина спрашивала, где найти такси, чтобы доехать до Сызрани. На ребенке была медицинская маска.

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