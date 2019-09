Стали известны программа и шорт-лист кинофестиваля 70/30

Самарский фестиваль независимого кино 70/30 показал полную программу 2019 года.

Напомним, главный киносмотр города пройдет 7 сентября в ЦРК "Художественный". На нем покажут короткометражки из России, Украины, Беларуси, Казахстана и Испании. Всего за право попасть в шорт-лист боролись около 100 работ из восьми стран.

Беспрецедентной по количеству заявок стала программа регионального авторского кино "Сделано здесь". Из Самары, Тольятти и Курумоча прислали 26 работ. Среди самарских заявок были мистические притчи, постапокалиптика, перезапуск культового британского сериала в самарских реалиях, фильм ужасов и многое другое. Так, фестиваль 2019 г. откроется премьерой Кирилла Хорнова "Зона зомби".

Почетным гостем Самарского кинофестиваля в 2019 г. станет продюсер, гендиректор кинокомпании HHG, преподаватель сценарного факультета Московской школы кино, член CCTSS (Китай) Владислав Пастернак. Он поделится с кинолюбителями опытом, как сделать шаг от партизанского кинопроизводства к кино с большими бюджетами.

Шорт-лист VI-го Самарского кинофестиваля 70/30 (основной конкурс)

Donde no puedes llegar (Where you canʼt reach), реж. Marc Nadal (Barselona)

Oxygen, реж. Сергей Свистов (Воронеж)

"Вегетарианка", реж. Алексей Зотов (Москва)

"Выбор сделан", реж. Денис Сорока (Брест)

"Голос тишины" реж. Муа Шор (Нальчик)

"Груз", реж. Игорь Малиновский, Алексей Роговой (Мурманск)

"Давай спать вместе", реж. Александр Яцентюк (Алдан (Якутия))

"Де-Юре Де–Факто", реж. Анастасия Чагочкина (Сочи)

"За", реж. Андрей Буянов (Санкт-Петербург)

"Из детства", реж. Павел Щекатурин (Новосибирск)

"Кассетка", реж. Алексей Южаков (Тюмень)

"Маленький дракон", реж. Денис Гуляр (Тюмень)

"Незримая коллекция", реж. Андриана Ярмонова (Киев)

"Освобождение", реж. Арина Хализова (Москва)

"Салют", реж. Ксения Исаева (Саратов)

"Свидетель", реж. Антон Момот (Санкт-Петербург)

"Синий", реж. Вера Лыкова (Москва)

"Случай на дороге", реж. Эвелина Барсегян (Санкт-Петербург)

"Солнечные очки", реж. Аружан Алиханова (Алматы)

"Турист", реж. Михаил Балабан, Роман Иванов (Санкт-Петербург)

"У меня еще есть адреса", реж. Роман Уздин (Санкт-Петербург)

"Фотофильм", реж. Рауль Гейдаров (Москва)

"Чистота Белой Ночи", реж. Олег Романцов (Санкт-Петербург)

"Эта жизнь", реж. Нина Ведьмицкая (Москва)

Программа VI-го Самарского кинофестиваля 70/30

7 сентября

11:00-14:00 — показ программы игрового кино;

14:00-14:45 — открытие фестиваля;

15:00-15:30 — премьера фильма "Зона зомби" (реж. Кирилл Хорнов);

15:30-17:00 — мастер-класс продюсера Владислава Пастернака (Санкт-Петербург) "Как из маленького кино перейти в большое";

17:10-19:00 — case-форум "Региональное кино: кейсы городов Поволжья";

19:10-21:30 — самарская программа "Сделано здесь" (с представлениями авторов);

21:45-22:20 — церемония награждения;

22:20-23:00 — неформальное общение.

Вход на все мероприятия кинофестиваля свободный.