16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра Сбербанк внедрит цифровые решения в вузах, детсадах и системе ЖКХ региона Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA- ВТБ стал расчетным банком для приема карт "Мир" в Турции Россельхозбанк и РЭЦ запустили первый проект акселерационной программы для экспортеров АПК

Банки Финансы

Банк "Открытие" начинает развивать бизнес на Камчатке

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На полях V Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и администрацией Камчатского края. Документ подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Банк "Открытие" увеличит количество регионов присутствия за счет Камчатского края, где кредитная организация открывает первый офис.

Банк готов принять участие в реализации региональной стратегии социально-экономического развития региона за счет размещения средств краевого Фонда капитального ремонта, содействовать региональным властям в выпуске облигационных займов, предоставлять лизинговое финансирование.

Еще одним важным направлением развития бизнеса банка "Открытие" на Камчатке станет участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса в рамках соглашения с Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края. Банк также предоставит займы местным предприятиям МСБ по программе льготного кредитования МСП под 8,5% в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Банк "Открытие" намерен финансировать инфраструктурные проекты края в социальной сфере, в медицине и дошкольном образовании, обеспечить индивидуальные условия пользования банковскими продуктами сотрудникам медицинских, образовательных учреждений и учреждений культуры. Речь идет об ипотеке и ее рефинансировании, зарплатных проектах.

Кроме того, банк рассматривает участие в благотворительных проектах на территории Камчатского края.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6