Банк "Открытие" начинает развивать бизнес на Камчатке

На полях V Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и администрацией Камчатского края. Документ подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Банк "Открытие" увеличит количество регионов присутствия за счет Камчатского края, где кредитная организация открывает первый офис.
Банк готов принять участие в реализации региональной стратегии социально-экономического развития региона за счет размещения средств краевого Фонда капитального ремонта, содействовать региональным властям в выпуске облигационных займов, предоставлять лизинговое финансирование.
Еще одним важным направлением развития бизнеса банка "Открытие" на Камчатке станет участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса в рамках соглашения с Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края. Банк также предоставит займы местным предприятиям МСБ по программе льготного кредитования МСП под 8,5% в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Банк "Открытие" намерен финансировать инфраструктурные проекты края в социальной сфере, в медицине и дошкольном образовании, обеспечить индивидуальные условия пользования банковскими продуктами сотрудникам медицинских, образовательных учреждений и учреждений культуры. Речь идет об ипотеке и ее рефинансировании, зарплатных проектах.
Кроме того, банк рассматривает участие в благотворительных проектах на территории Камчатского края.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.