Банк "Открытие" вошел в десятку лучших цифровых банков страны

Банк "Открытие" занял восьмую строчку в рейтинге лучших интернет-банков для ежедневных задач (Daily Banking), согласно исследованию Internet Banking Rank 2019 компании Markswebb. Банк существенно улучшил свои показатели в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись на 10 позиций вверх.
Кроме того, "Открытие" вошло в ТОП-20 лучших банков в сегменте Digital Office, расположившись на 16-й строчке соответствующего рейтинга.
Internet Banking Rank 2019 представляет собой сравнительный анализ интернет-банков для частных лиц с точки зрения функциональности и удобства для пользователя. Наиболее эффективными, согласно рейтингу Daily Banking, считаются интернет-банки, в которых клиенты могут наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге Digital Office оценивалась полнота реализации в интернет-банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр.
"За последний год мы проделали большую работу, чтобы обеспечить качественно иной клиентский опыт пользователям нашего интернет-банка, - говорит директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский. - Мы исследовали ежедневные потребности клиентов, а также их опыт в использовании каналов ДБО, что позволило нам значительно улучшить интерфейс и добавить новый функционал в интернет-банк. В планах "Открытия"- запуск новых опций, а также дальнейшая персонализация сервиса, что позволит сделать взаимодействие клиента с банком максимально удобным и полезным".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.