Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в Сергиевском районе

В среду, 4 сентября, губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Сергиевский район провел личный прием граждан — обсуждались вопросы здравоохранения, экологическая ситуация и ремонт дорог.

Жители Серноводска Александр Корчагин и Сергей Дудоров задали вопрос о ремонте ул. Гагарина протяженностью 1,7 км. Там расположено 83 индивидуальных дома, в которых проживает 290 человек. Кроме того, через эту улицу пролегает туристический маршрут в Серноводскую пещеру и к Голубому озеру, по которому доставляют отдыхающих курорта "Сергиевский минеральные воды".

Ежегодно этот курорт, основанный в 1833 году, посещает более 10 тыс. человек. Но осенью и весной дорога практически непроходима. Для устройства асфальтобетонного покрытия требуется 17,3 млн руб., а дорожный фонд Серноводска составляет 866 тыс. рублей.

В разговоре выяснилось, что выделение субсидий Сергиевскому району на ремонт ул. Гагарина возможно за счет средств, сэкономленных после проведения торгов. Дмитрий Азаров дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину внести предложение в Самарскую губернскую думу, чтобы изменения в бюджет были внесены уже в октябре.

Алла Митяева и Виктор Нестеров рассказали губернтатору, что в Верхней Орлянке в рамках нацпроекта "Здравоохранение"ведется строительство ФАПа стоимостью 5 млн руб., он будет обслуживать около 1 тыс. человек. Срок сдачи объекта — октябрь 2019 года.

Приобретение аппарата ЭКГ позволит улучшить качество диагностики. Ориентировочная стоимость комплекта оборудования для оснащения ФАПа составит 1,2 млн рублей. "Угроза номер один для здоровья жителей — сердечно-сосудистых заболевания, поэтому электрокардиограф будет приобретен", — сказал Дмитрий Азаров.

Владимир Тулгаева и Сергей Воякин обеспокоены экологической ситуацией в Серноводске. В 2008 году здесь образовался сероводородный источник — озеро диаметром 10 м и глубиной до 3 м. Площадь заболоченного участка ежегодно увеличивается, воздух загрязняется сероводородом.

В 2020 году планируется выделить в качестве субсидий из областного бюджета более 7,5 млн руб. на финансирование работ по данному проекту. Его реализация позволит улучшить экологическую обстановку в Серноводске. "Решим этот вопрос, проблема уже застарелая, — сказал глава региона. — Деньги будут выделены".