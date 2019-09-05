Россельхозбанк запустил IT-платформу для реализации совместных с РЭЦ акселерационных программ

В ходе V Восточного экономического форума состоялась встреча между Председателем Правления АО "Россельхозбанк" Борисом Листовым и Генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Андреем Слепневым. В ходе встречи обсуждались основные вопросы взаимодействия двух организаций и была представлена IT-платформа банка для работы с акселерационными программами, реализуемыми совместно с РЭЦ. Программы предусматривают комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний АПК и вывод их на внешние рынки.

Россельхозбанк стал одним из первых партнеров Российского экспортного центра в программах экспортной акселерации российских агропромышленных предприятий. Договоренности о совместной реализации программы акселерации для российских экспортеров АПК были достигнуты в ходе инвестиционного форума в Сочи в 2019 году с целью исполнения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Сегодня в Россельхозбанке запущен и успешно функционирует пилотный проект совместных акселерационных программ для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт, который банк реализует вместе с Российским экспортным центром. Внедрение IT-платформы позволит вывести реализацию акселерационных программ на новый уровень и кратно расширить список участников. Уверен, что данный проект поможет российским сельхозтоваропроизводителям и будет способствовать как увеличению объемов экспорта АПК, так и увеличению количества экспортеров" — отметил Председатель Правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов".

"АПК — один из драйверов роста несырьевого экспорта в прошлом году — 25,8 млрд долларов. Акселерация будет способствовать более активному выходу на внешние рынки именно малого и среднего бизнеса. Во всех наших акселерационных программах, которые мы реализуем в партнерстве с ведущими финансовыми институтами, международными компаниями и государственными органами власти, принимает участие сегодня более 300 российских компаний. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше участников проекта достигли главной цели — заключили твердые экспортные контракты и вышли на международные рынки" — рассказал Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев.