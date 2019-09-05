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В Самарской области ищут перевозчика для выполнения прямых рейсов из Самары в Париж

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области ищет авиаперевозчика, который будет осуществлять прямые рейсы из Самары в Париж. Соответствующее постановление опубликовано на сайте региональных властей.

Как говорится в документе, работа проводится в целях повышения инвестиционной и туристической привлекательности Самарской области. Для возмещения затрат перевозчику предусмотрено выделение субсидий. В частности, за перелет в одном направлении, протяженностью 3316 км, областной бюджет вернет авиакомпании 750 тыс. рублей. Постановлением предусматривается компенсация четырех оборотных рейсов в месяц.

Согласно условиям, которые выдвигает областной минтранс, перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом или российским юрлицом, зарегистрированным в офшоре. При наличии нескольких авиакомпаний, подходящих по конкурсу, решение будет принято в пользу той, которая попросит минимальное возмещение. При наличии нескольких компаний-перевозчиков, заявки которых удовлетворяют условиям минтранса, соглашение будет заключено с компанией, раньше подавшей документы. Ведомство оставляет за собой право контроля за исполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий перевозчику.

Напомним, ранее сообщалось о планах правительства области организовать прямые авиаперелеты из Самары в Париж. На эти цели регион готов был выделить 50 млн рублей.

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