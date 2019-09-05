16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Форвард БК "Самара" сыграет на Кубке Европы по баскетболу 3×3 Баскетболист Сергей Чикалкин: "Хорошо бы оставить баскетбольные стойки на площади Куйбышева еще на пару недель" В Самаре прошел турнир Samara Open с рекордным количеством участников На турнире Samara Open определились первые победители Легенда советского баскетбола Иван Едешко проведет мастер-класс в Самаре

Баскетбол Спорт

Форвард БК "Самара" сыграет на Кубке Европы по баскетболу 3×3

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форвард БК "Самара" Данила Чикарев включен в состав мужской сборной России для участия в Кубке Европы U18 по баскетболу 3×3, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Воспитанник БК "Самара" уже имеет опыт участия к международных турнирах по баскетболу 3×3: в июне он в составе сборной России выступал на Кубке мира U18, где команда дошла до полуфинала, а сам Чикарев стал одним из лучших снайперов турнира. Кроме того, в августе он принимал участие в чемпионате Европы U18 по "классическому" баскетболу.

Также на тренировочный сбор национальной команды, который прошел в Санкт-Петербурге, был приглашен форвард БК "Самара" Дмитрий Сытник, но в заявку на Кубок Европы он не попал.

На групповом этапе турнира сборная России, имеющая лучший рейтинг среди всех участников турнира, сыграет с командами Венгрии и Литвы. Всего за титул поборются 12 сборных.

Матчи группового этапа пройдут 7 сентября, матчи плей-офф — 8-го.

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6