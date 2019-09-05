Форвард БК "Самара" сыграет на Кубке Европы по баскетболу 3×3

Форвард БК "Самара" Данила Чикарев включен в состав мужской сборной России для участия в Кубке Европы U18 по баскетболу 3×3, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

Воспитанник БК "Самара" уже имеет опыт участия к международных турнирах по баскетболу 3×3: в июне он в составе сборной России выступал на Кубке мира U18, где команда дошла до полуфинала, а сам Чикарев стал одним из лучших снайперов турнира. Кроме того, в августе он принимал участие в чемпионате Европы U18 по "классическому" баскетболу.

Также на тренировочный сбор национальной команды, который прошел в Санкт-Петербурге, был приглашен форвард БК "Самара" Дмитрий Сытник, но в заявку на Кубок Европы он не попал.

На групповом этапе турнира сборная России, имеющая лучший рейтинг среди всех участников турнира, сыграет с командами Венгрии и Литвы. Всего за титул поборются 12 сборных.

Матчи группового этапа пройдут 7 сентября, матчи плей-офф — 8-го.