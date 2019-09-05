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Губернатор посетил садоводческое предприятие в Сергиевском районе

СЕРГИЕВСК. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 сентября, во время визита в Сергиевский район губернатор Дмитрий Азаров посетил также ОАО "Сургутское" — одно из лидирующих в регионе предприятий по производству садоводческой продукции.

Фото: samregion.ru

В 1930 году на этом месте был создан лесомелиоративный питомник общей площадью чуть более 200 га. Сегодня предприятие имеет 2800 га земельных угодий, три фруктохранилища, цех переработки яблок, парк сельскохозяйственной техники,  рассказала заместитель генерального директора ОАО "Сургутское" Елена Кардаполова.

В 2016 г. предприятие вошло в состав группы компаний "Синко", которая за три года инвестировала в ОАО "Сургутское" 118 млн рублей. За два последующих года производство яблок увеличилось более, чем в 2 раза — с 1840 т до 4160 т. В текущем году планируется собрать 6 тыс. т. Кроме того, здесь выращивают садовую землянику, смородину и малину. В сезон уборочных работ число работников достигает 430 человек.

В планах предприятия — реконструкция старых и закладка новых насаждений под капельным поливом, развитие собственного питомника саженцев, а также строительство нового, современного завода по переработке яблок и ягод.

Глава региона поинтересовался, сотрудничает ли предприятие с научно-исследовательским институтом "Жигулевские сады". Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин, ежегодно в НИИ выводят 2-3 новых сорта, но существует проблема с внедрением их в производство.

Елена Кардаполова добавила, что нужны даже не столько новые сорта, сколько проведение сортоиспытаний, новые сорто-подвойные комбинации.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия изучить этот вопрос и разработать предложения, чтобы объединить усилия ученых и производителей.

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