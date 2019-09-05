В "Виктории" стартовал цикл лекций Сергей Баландина, посвященных истории искусства

В галерее "Виктория" с 1 сентября начался образовательный курс лекций по истории искусства арт-критика Сергея Баландина. Лекции будут проводиться каждые три недели в формате открытого диалога.

На первой лекции, посвященной первобытному искусству, побывал корреспондент Волга Ньюс и узнал, чем отличается этот курс от остальных, и на какие моменты в истории искусства куратор обращает особо пристальное внимание.

Слушатели узнали о создании и развитии в искусстве образа палеолитических Венер. Чтобы узнать, что такое "палеолитическая Венера", нужно обратиться к последней ледниковой эпохе, когда современные люди начали расселяться по земле — 20-30 тыс. лет назад.

До наших дней сохранились наскальные рисунки первобытных людей с изображением женских статуэток, похожих на палеолитических Венер. Подобные рисунки создавали впечатление, что эти статуэтки были достаточно крупного размера. Мы привыкли к тому, что скульптура большая и вертикальная, что она устойчива и хорошо обозрима. Но Венеры палеолита тем и интересны, что нарушают каноны, они напоминают маленьких куколок, размером с ладонь, а также имеют пышные формы, похожие на женские части тела, отчего им присваивают образ женщины — символ хранительниц очага или же матерей, вынашивающих ребенка.

Но это не единственный образ, который приписывается скульптуре. Кто-то считал, что она обладает магическими свойствами, а кто-то и вовсе преклонялся перед ней. Венера, помимо своей необычной формы, была создана без лица. На этом Сергей Баландин делает особый акцент и предполагает, что безликие фигуры — результат "помешательства" людей на внешнем виде, их неведение того, что скрывается под внешней оболочкой, и привычки разделять общество по фигурам, статусу или стилю одежды.

Сергей Баландин и раньше проводил в "Виктории" циклы лекций, но об "Истории искусства в картинках" отзывается как об особенной: "Лекцию подобного формата я провожу первый раз и не уверен, что проведу еще. В этот раз встреча проходила в форме свободного диалога и обмена мнениями, — рассказывает Сергей. — Я закидываю идеи и получаю в ответ интересные размышления аудитории. Для меня очень важно не просто рассказать какой-либо материал, а получить обратную связь".

Лекция "Искусство в картинках" является первой в новом образовательном курсе галереи "Виктория". С середины сентября появится лекция под названием "Искусство в текстах".