Банк "Открытие" и ГК "Доброфлот" договорились о сотрудничестве

В рамках V Восточного экономического форума банк "Открытие" и АО "Южморрыбфлот" (входит в ГК "Доброфлот") заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.
Целью соглашения является участие банка в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов "Южморрыбфлота", рефинансирование ранее выданных кредитов, размещение счетов компании в банке, организация расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности АО.
Кроме того, соглашение предусматривает предоставление АО "Южморрыбфлот" банковских гарантий, хеджирование валютных и товарных рисков, реализацию конверсионных сделок. Банк также готов консультировать партнера по вопросам размещения акций.
Южноморская база рыбфлота (АО "Южморрыбфлот) — российская компания, осуществляющая рыбный промысел, переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов. Рыбодобывающий флот компании состоит из 15 судов. У предприятия есть свой консервный завод. Входит в Группу компаний "Доброфлот". Штаб-квартира расположена во Владивостоке.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.