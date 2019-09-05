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Преступления Происшествия

У жителя Кинельского района сожительница украла более 1,5 млн рублей

КИНЕЛЬ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже денег у жителя пос. Культура Кинельского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

60-летний мужчина сообщил правоохранителям, что из шкафа в спальне его дома пропали более 1,6 млн руб. и $ 9 тысяч. Деньги были отложены на ремонт жилья.

Как выяснилось, двери и окна дома не были повреждены. Кроме того, пострадавший рассказал, что обнаружил пропажу денег после конфликта с женщиной, с которой жил около пяти лет. 40-летнюю подозреваемую задержали в арендованной квартире в Самаре. Она дала признательные показания и рассказала, что часть денег уже потратила.

Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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