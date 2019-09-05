В Самаре начался прием заявок на участие в аукционах по размещению рекламных конструкций

В четверг, 5 сентября, в Самарской области стартовал прием заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций. Всего выставлено 36 лотов на конструкции 3×6, 4×12, 5×15, в том числе с цифровой поверхностью.

Прием заявок будет проходить почти месяц — до 7 октября. Сам аукцион состоится 14 октября.

Впервые коммерческие структуры получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет.

Еще одним новшеством является оптимизация количества самих рекламных конструкций — количество рекламных конструкций всех форматов сокращено на 25%. Только на Московском шоссе и улице Ново-Садовой станет на 100 конструкций меньше. Из исторической части города выведены крупноформатные конструкции. Устаревшие конструкции в виде афишных стендов полностью исключены.

Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного среднего и малого бизнеса. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, сформированы лоты с небольшим количеством конструкций — от 1 до 25 штук. Они будут размещаться не сразу, а в три этапа каждые 10 дней.

По мнению специалистов, с учетом десятилетнего срока заключения договоров вложения бизнеса должны окупиться в пятилетний срок.

"Мы видим интерес со стороны предпринимателей, специализирующихся на рекламной деятельности не только Самарской области, но и других регионов страны. На сегодняшний день им предложены уникальные условия. Это и десятилетний срок эксплуатации, и сохранение цены лотов на уровне пятилетней давности, и максимально простая и доступная процедура торгов. Я хотел бы призвать предпринимателей, особенно самарских, не упускать возможность и обратить внимание на этот перспективный бизнес", — отметил и.о. первого вице-губернатора -председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.