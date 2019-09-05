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ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и АО "Российский экспортный центр" при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса. Специальный онлайн-сервис экспортной поддержки и менторские программы от экспертов стали доступны на В2В платформе "ВТБ Бизнес-коннект". Соглашение о старте проекта было подписано в рамках Восточного экономического форума заместителем президента — председателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым и директором АО "Российский экспортный центр" Андреем Слепневым.

Программа нацелена на формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также на создание максимально благоприятных условий для выхода на внешние рынки как для потенциальных экспортеров, так и для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

Новый сервис в режиме одного окна позволяет оценить уровень экспортной готовности каждого участника, предлагает помощь предпринимателю в составлении индивидуальной дорожной карты развития компетенций, открывает доступ к обучающим материалам и мерам государственной поддержки РЭЦ. Координатором в прохождении акселерации выступают эксперты ВТБ, непосредственно услуги оказывает Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: "Одним из важных факторов развития предприятий среднего и малого бизнеса является доступ как к российским, так и к международным рынкам сбыта. Созданный нашим банком совместно с РЭЦ экспортный акселератор позволит подготовить предпринимателей к расширению географии работы и поможет в развитии бизнеса. Максимальная ориентация на потребности клиентов и совершенствование продуктовых сервисов — стратегическая задача ВТБ".

"Группа РЭЦ системно работает с малым и средним бизнесом, создавая специальную экосистему для поддержки экспорта этой категории предпринимателей. Совместная программа с банком ВТБ станет очередным акселерационным механизмом в линейке Российского экспортного центра. В 2019 году уже запущены и успешно действуют аналогичные совместные программы РЭЦ с Министерством экономического развития, МШУ "Сколково" и другими финансовыми организациями", — сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

РЭЦ как государственный институт поддержки несырьевого экспорта предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В фокусе деятельности РЭЦ работа по совершенствованию условий ведения экспорта и нивелированию действующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. РЭЦ является акционером Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР") и АО РОСЭКСИМБАНК, что позволяет оптимизировать ресурсы и создать эффективные бизнес-процессы по предоставлению комплексных услуг экспортно ориентированным компаниям. Согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБ содействие развитию экспортной деятельности и поддержка инвестиционных проектов за рубежом с российским участием является одним из приоритетов. АО "Российский экспортный центр" входит в группу ВЭБ.РФ. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра: www.exportcenter.ru.

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