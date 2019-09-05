В регионе сельчане строят дома при поддержке программы развития территорий

В четверг, 5 сентября, в Похвистневском районе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел селекторное совещание с главами районов о реализации программы развития сельских территорий.

До начала совещания глава региона убедился на деле в том, как работает госпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий", посетив новый дом Равиля и Зульфии Насыровых в селе Алькино.

Двухэтажный дом они начали строить в 2013 году. На возведение фундамента супруги использовали материнский капитал, потом на собственные средства построили коробку. На завершение строительства супруги по госпрограмме получили финансовую поддержку — 1,28 млн руб. из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

На совещании прозвучали и общие цифры — в регионе при федеральной поддержке реализуется госпрограмма по устойчивому развитию сельских территорий. В 2019 г. ее бюджет составит 512,5 млн руб., из которых 348,7 млн руб. — средства областной казны.

До конца этого года планируется построить почти 6 тыс. кв. м жилья, предоставить выплаты на строительство жилья 143 сельским жителям, в том числе 101 молодой семье. В селах появятся 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 5 универсальных спортплощадок. В районах Самарской области введут в эксплуатацию по 7 км газопроводов и водопроводов, построят более 14 км автомобильных дорог.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что программа является весьма значимым подспорьем для развития сельских территорий, решения проблем насущных жителей.

"Те главы районов, которые в предыдущий период прилагали должные усилия, смогли за время действия программы значительно продвинуться в решении проблем своих территорий", — отметил Дмитрий Азаров.

Среди лидеров были названы Сергиевский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Хворостянский районы. Не в полной мере воспользовались возможностями программы Борский, Волжский, Елховский, Шенталинский и Шигонский районы.

Поддержка на государственном уровне будет продолжена в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на период с 2020 по 2025 годы. "По своему финансированию, охвату и сфере приложения фактически это — еще один масштабный нацпроект специально для сельских территорий. Вместе с уже действующими нацпроектами у районов появятся серьезные дополнительные ресурсы для решения многих вопросов социально-экономического развития", — обратился к участникам совещания Дмитрий Азаров.

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы на территории Самарской области с 2014 по 2018 год составил 3,78 млрд руб., в том числе за счет средств федерального бюджета — 1,4 млрд руб. и более 2 млрд руб. за счет областного бюджета.

За период реализации программы социальные выплаты на строительство и приобретение жилья в сельской местности получили 1260 семей. В 2014–2018 гг. в ходе реализации госпрограммы в селах Самарской области было построено 19 ФАПов, 28 универсальных спортивных площадок, более 43 км газопроводов, более 67 км водопроводов.

Подводя итоги работы совещания, губернатор вновь призвал глав муниципальных районов активно участвовать в программах поддержки, а там, где возникают технические сложности — обращаться к региональным властям, Правительство готово оказывать методическую помощь в оформлении необходимой документации.