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Преступления Происшествия

Суд дал условные сроки четырем нефтеврезчикам

БОГАТОЕ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, Богатовский районный суд вынес приговор четверым мужчинам, обвинявшимся в покушении на хищение нефти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин, представлявший в процессе сторону гособвинения.

По версии следствия житель Богатовского района Александр Болькин и три жителя Отрадного - Евгений Кутулуцкий, Михаил Черкасов и Денис Матвеев, а также неустановленные лица в 2017 г. около с. Тростянка сделали врезку в нефтепровод, принадлежащий ПАО "Оренбургнефть". 

Однако в ноябре 2017 г. мужчины были задержаны — их намерения выявили сотрудники ФСБ. Дело расследовалось полицией. Организатора преступления установить не удалось.

Обвиняемым вменили покушение на кражу 23,3 тыс. литров нефти стоимостью 300 тыс. рублей. Именно под такой объем они успели заказать цистерну.

Суд приговорил Болькина к году условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Остальные получили такое же наказание, но с испытательным сроком в год и штрафами в 50 тыс. рублей.

Андрей Чудайкин заявил, что приговор будет обжалован. Прокуратура посчитала его слишком мягким — в суде гособвинение просило для Болькина два с половиной года, а для остальных фигурантов — по три года колонии общего режима.

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