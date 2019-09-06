В Саврухе завершают комплектование кабинетов центра "Точка роста"

В четверг, 5 сентября, во время рабочей поездки в Похвистневский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил укомплектованность Центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" в школе села Савруха.

"Точки роста" в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту "Образование". Всего такие кабинеты появятся в 45 школах региона, в том числе и в Саврухе.

Всероссийский старт проекта "Точка роста" намечен на 23 сентября, и сейчас у педагогов самая жаркая пора. Завершается комплектация кабинетов, в саврухинской СОШ их будет два. В учебное заведение уже поступила мебель, видеокамера, манекены для отработки навыков оказания первой помощи и другие элементы "Точки роста". В ближайшее время здесь ожидают 3D-принтер, квадрокоптер, шлем виртуальной реальности, современное оборудование для робототехники.

Стоит отметить, что робототехника пользуется в школе особой популярностью у детей разных возрастов. Так, шестиклассник Егор Храмов рассказал Дмитрию Азарову об успехах саврухинских школьников и продемонстрировал собственное изобретение — робота-уборщика, а также фигуры, которые были выполнены на подаренном школе 3D-принтере.

Общаясь со школьниками, Глава региона отметил, что интерес к робототехнике и в целом к техническому творчеству важен для будущего мальчишек и девчонок, а также для будущего страны, региона и родного района. "Пусть ваше увлечение перерастет во что-то большее", — пожелал школярам Губернатор.

Также Дмитрий Азаров ознакомился с краеведческим музеем школы, в пополнении экспозиции которого принимали участие как школьники, так и жители Саврухи. Сейчас ученики, которые занимаются развитием музея, и преподаватели готовятся к Году памяти и славы и 75-летию Великой Победы. Здесь готовят выставку об участниках войны. Отдельное направление — информация о выпускниках 1941 года (это был первый выпуск в истории школы), которые со школьной скамьи ушли на фронт. Всего из Саврухи в ряды Красной Армии в годы войны было призвано более полутора тысяч человек.