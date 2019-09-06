В Крыму спасен самарец, далеко заплывший в море

В четверг, 5 сентября, в 14:19 в службу спасения по номеру "101" поступило сообщение о том, что в море находится мужчина и не может самостоятельно доплыть до берега. Он был обнаружен при осуществлении патрулирования спасателями прибрежной зоны на лодке.

По информации спасателей пострадавший находился в воде примерно в 300 метрах от берега. 58-летний мужчина, уроженец Самары, был поднят на борт лодки и доставлен в безопасное место. В медицинской помощи не нуждался.

Оказалось, что в ходе заплыва, мужчина не рассчитал собственные силы, в результате вернуться на берег самостоятельно он не смог. Со спасенным была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасности во время отдыха на воде, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.