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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Крыму спасен самарец, далеко заплывший в море

АЛУШТА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 сентября, в 14:19 в службу спасения по номеру "101" поступило сообщение о том, что в море находится мужчина и не может самостоятельно доплыть до берега. Он был обнаружен при осуществлении патрулирования спасателями прибрежной зоны на лодке.

По информации спасателей пострадавший находился в воде примерно в 300 метрах от берега. 58-летний мужчина, уроженец Самары, был поднят на борт лодки и доставлен в безопасное место. В медицинской помощи не нуждался.

Оказалось, что в ходе заплыва, мужчина не рассчитал собственные силы, в результате вернуться на берег самостоятельно он не смог. Со спасенным была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасности во время отдыха на воде, сообщает ГУ МЧС по Республике Крым. 

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