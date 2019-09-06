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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Пожилой рыбак перевернулся на лодке на озере в с. Свободные ключи и утонул

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 сентября, 79-летний из с. Свободные ключи Кинель-Черкасского района отправился на рыбалку на озеро Шишлово, которое находится в нескольких километрах от села на опушке леса, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

Вечером, не вернувшись домой родственники забили тревогу. Утром 5 сентября на место были направлены сотрудники правоохранительных органов.

На берегу был обнаружен автомобиль мужчины, а резиновая лодка находилась в воде. Сотрудники полиции обратились в Поисково-спасательную службу Самарской области для проведения водолазных поисков на месте происшествия.

В 14:35 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской обнаружил тело утонувшего рыбака в 4 метрах от берега на глубине 2 метра.

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