Пожилой рыбак перевернулся на лодке на озере в с. Свободные ключи и утонул

В среду, 4 сентября, 79-летний из с. Свободные ключи Кинель-Черкасского района отправился на рыбалку на озеро Шишлово, которое находится в нескольких километрах от села на опушке леса, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

Вечером, не вернувшись домой родственники забили тревогу. Утром 5 сентября на место были направлены сотрудники правоохранительных органов.

На берегу был обнаружен автомобиль мужчины, а резиновая лодка находилась в воде. Сотрудники полиции обратились в Поисково-спасательную службу Самарской области для проведения водолазных поисков на месте происшествия.

В 14:35 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской обнаружил тело утонувшего рыбака в 4 метрах от берега на глубине 2 метра.