АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральном нефтепроводе (МН) Бавлы — Куйбышев, а также на нефтеперекачивающей станции "Самара-1".

Ремонтные работы проводились на территориях Оренбургской и Самарской областей.

В период 60-часовой остановки МН Бавлы — Куйбышев специалисты центральных ремонтных служб (ЦРС) Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ) подключили построенный участок нефтепровода протяженностью 1700 м, вырезали девять дефектов на двух участках нефтепровода и провели средний ремонт задвижки.

На НПС "Самара-1" бригада ЦРС Самарского РНУ подключила коллекторы приемо-раздаточных патрубков резервуара вертикального стального (РВС) объемом 20 тыс. куб м № 21 к технологическим трубопроводам станции. Работы выполнены в течение 101,5 часа.

Плановые ремонтные работы выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга". Цель — поддержание высокой надежности функционирования магистральных нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в штатном режиме.