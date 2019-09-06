Самарец сообщил о бомбе в театре из-за ссоры с бывшей женой

Прокуратура Центрального района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя пос. Прибрежный Е.Калинкина. Его подозревали в ложном сообщении о теракте. Об этом сообщает надзорное ведомство.

8 марта 2019 г. пьяный мужчина дома в Самаре из-за конфликта с бывшей женой позвонил и сообщил, что якобы заминировано здание театра "Колесо" в Тольятти. В этот момент на спектакле среди зрителей находилась бывшая супруга мужчины с несовершеннолетней дочерью.

В результате к театру приехали сотрудники экстренных служб, а зрителей эвакуировали. Ничего опасного в здании не обнаружили.

Обвиняемый полностью признал вину.