Дмитрий Азаров проверил, как в Новокуйбышевске исполняют его поручения

В пятницу, 6 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил один из крупнейших промышленных центров региона — Новокуйбышевск. Глава региона пообщался с жителями и проверил, как исполнены поручения, которые он давал городской администрации в конце августа.

В первую очередь Дмитрий Азаров приехал в гимназию № 1, чтобы оценить, насколько качественно укомплектован кабинет технологий в рамках реализации нацпроекта "Образование" и как на его базе работает центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста".

Благодаря нацпроекту "Образование", инициированному президентом России Владимиром Путиным, в 2019 г. по новым инновационным стандартам оборудуют 24 класса технологии в школах Самарской области. Лучшее учебное заведение Новокуйбышевска стало первым модернизированным по нацпроекту.

Здесь уже обновили материально-техническую базу: теперь кабинеты технологии оснащены компьютерами, шлемами виртуальной реальности, оборудованием для занятий по робототехнике и 3D-моделированию, а также лазерным и фрезерным станками с числовым программным управлением и современным швейным оборудованием. С внедрением новых стандартов и методик обучения школьники перестанут делать на уроках "стулья и табуретки", а займутся технологиями будущего: робототехникой, моделированием, биотехнологиями, познакомятся с промышленным дизайном, нанотехнологиями, "умным домом" и "интернетом вещей".

Глава региона высоко оценил возможности гимназистов, а также оборудование, на котором создают настоящие творческие шедевры юных новокуйбышевцев. "Полученные навыки будут вам полезны в будущем. Успешных занятий и настойчивости во овладении знаниями", — пожелал гимназистам губернатор.

Еще одно поручение, данное Дмитрием Азаровым — запустить ко "второму дню города", — так новокуйбышевцы называют День нефтяника — новый троллейбус. Благодаря поддержке главы региона в городе восстанавливают экологичный вид транспорта. К середине октября в городе появится еще 14 машин.

Дмитрий Азаров также поздравил с Днем нефтяника новокуйбышевцев, собравшихся в городском ДК: "Вашим трудом создается очень прочная экономическая база для развития нашего региона, — подчеркнул глава региона. — За прошлый год Самарская область стала вторым регионом в России по объему нефтепереработки. Такой вклад заметен не только в регионе, в России, но и далеко за ее пределами. Определяющую роль в этот успех внес Новокуйбышевск — ваш талант, ваша ответственность, ваш напряженный труд. Искренне вас за это благодарю!"

Обращаясь к нефтяникам, глава региона поблагодарил их за активную гражданскую позицию. "Нам много уже удалось сделать: благодаря вашей активности в городе был сохранен троллейбус, мы позаботились о том, чтобы ремонтировалась улично-дорожная сеть на улицах, которые определили не чиновники администрации города, а городское сообщество. Мы оснащаем новым оборудованием школы, детские сады, мы обязательно завершим капитальный ремонт в школе, которая уже много лет фактически выведена из эксплуатации, в следующем году, мы многое сделаем сообща, и только сообща, — сказал Дмитрий Азаров. — Городское сообщество, крупнейшие трудовые коллективы города вправе и должны определять будущее развитие Новокуйбышевска, ставить задачи городской власти, а мы всегда на такую активность откликнемся, ее поддержим".