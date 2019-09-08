Форвард БК "Самара" стал одним из лучших снайперов Кубка Европы

Форвард БК "Самара" Данила Чикарев стал бронзовым призером конкурса снайперов Кубок Европы по баскетболу 3×3 среди юношеских команд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кубок Европы проходил с 6 по 8 сентября в Тбилиси. В составе сборной России в турнире участвовал Данила Чикарев.

На групповом этапе россияне переиграли сборную Венгрии (21:13), а затем уступили команде Литвы (12:16), но все же смогли выйти в плей-офф. В четвертьфинальном поединке россияне уступили французам — 18:21.

Сборная осталась без медалей, но Данила Чикарев стал бронзовым призером проходившего в рамках Кубка конкурса снайперов.