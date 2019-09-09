Водитель из Нефтегорска пойдет под суд за отказ от медосвидетельствования

В Нефтегорске в отношении водителя возбуждено уголовное дело за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

1 сентября при патрулировании улиц города сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД остановили автомобиль ВАЗ-21061. У 38-летнего мужчины, находившегося за рулем, имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В ходе проверки документов выяснилось, что в январе 2019 г. автолюбитель лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

По данному факту группой дознания МО МВД России "Нефтегорский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.