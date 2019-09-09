16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении экс-главы СОФПИЖС возбудили еще одно дело Самарский бизнесмен задержан по подозрению в незаконных финансовых операциях Водитель из Нефтегорска пойдет под суд за отказ от медосвидетельствования Обвиняемый в избиении Кинжабаева не смог оспорить продление ареста Суд дал условные сроки четырем нефтеврезчикам

Преступления Происшествия

Водитель из Нефтегорска пойдет под суд за отказ от медосвидетельствования

НЕФТЕГОРСК. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Нефтегорске в отношении водителя возбуждено уголовное дело за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

1 сентября при патрулировании улиц города сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД остановили автомобиль ВАЗ-21061. У 38-летнего мужчины, находившегося за рулем, имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В ходе проверки документов выяснилось, что в январе 2019 г. автолюбитель лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

По данному факту группой дознания МО МВД России "Нефтегорский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6