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Баскетбол Спорт

БК "Самара" завоевал серебро на Кубке Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 сентября,БК "Самара" занял второе место на Кубку Ярославля, сообщает пресс-служба клуба. За трофей боролись четыре команды: местный "Буревестник", представитель Единой лиги ВТБ "Нижний Новгород", фарм-команда питерского "Зенита", а также "Самара".

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Волжане начали турнир с крупной победы над "Зенитом-2" — 104:57. Самыми результативными в составе самарцев стали Алексей Нестеров и Александр Лавников, набравшие по 13 очков.

Во второй игровой день "Самара" уступила "Нижнему Новгороду" — 76:89. Вновь результативно сыграл Александр Лавников — 14 очков. Владимир Пичкуров и Баден Яксен набрали по 13.

В заключительном туре команда Игоря Грачева оказалась сильнее "Буревестника" — 77:74. Антон Глазунов набрал 17 очков, Алексей Нестеров — 15.

"Самара" завершила турнир на втором месте. Обладателем Кубка стал "Нижний Новгород".

21-23 сентября "Самара" проведет контрольные матчи в Москве с МБА и ЦСКА-2. 1-3 октября в Самаре состоится традиционный Кубок Приматова.

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