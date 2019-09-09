Проект аквапарка на острове Русском получил защиту ВСК

В рамках V Восточного экономического форума Страховой Дом ВСК и Компания "Истерн Аква Парадайз" заключили соглашение о развитии сотрудничества в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству аквапарка на острове Русский во Владивостоке.

Согласно подписанному документу Страховой дом ВСК предоставит индивидуальные условия по комплексному страхованию инвестиционного проекта на этапах cтроительства, а также программы страхования посетителей после запуска аквапарка на острове Русский.

Кроме того, подписанное cоглашение предусматривает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку.

В настоящее время на территории Приморского края и соседних субъектов аналогичных проектов нет. При его строительстве и в обслуживании будут применены передовые технологии. Этот проект даст дополнительную возможность резидентам свободного порта Владивосток вести предпринимательскую деятельность, а общее состояние рынка развлечений и услуг в регионе выйдет на новый конкурентный уровень.

"Сегодня было подписано соглашение с компанией "Истерн Аква Парадайз". Аквапарк будет построен на Русском острове и будет находиться под защитой Страхового Дома ВСК. Это дополнительный импульс для развития экономики региона, новые рабочие места, и мы готовы обеспечить финансовую защиту проекта как одного из ключевых в регионе", — отметила директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК Татьяна Бугайченко.

Санаторно-курортная зона в столице Приморья разработана с учетом опыта разнообразных аквапарков со всего мира и учитывает потребности населения Дальнего Востока, анализ которого проводила гонконгская компания.

"Проект имеет как социальную значимость, так и туристическую. Он проработан с участием международных компаний, перед которыми ставилась задача повысить туристическую привлекательность региона и создать комфортные условия для отдыха населения на Дальнем Востоке. Проект всесторонне продуман и учитывает реальное количество потенциальных посетителей. Площадь аквапарка составит порядка 7,5 тысяч кв. метров", — рассказал генеральный директор "Истерн Аква Парадайз", проекта аквапарка на острове Русском Дмитрий Боярко.

Проект аквапарка на острове Русский — один из трех в сфере строительства гостиничного фонда в регионе. Компания планирует возвести в санаторно-курортной зоне 15-этажный апарт-отель и предлагать гостям Владивостока не стандартный набор вариантов для проживания, а полностью подходящие для жизни квартиры.