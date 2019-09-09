Сотрудника администрации Октябрьского района подозревают во взяточничестве

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области 4 сентября возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела потребрынка администрации Октябрьского района Самары.

Его подозревают в получении взятки — п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК.

По версии следствия, с декабря 2017 г. по август 2019 г. подозреваемый получал взятки, всего не менее 300 тыс. руб., от предпринимателя за то, что "закрывал глаза" на административные правонарушения.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.