16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В АктивКапитал Банке недосчитались ценных бумаг почти на 1 млрд рублей Банк "Открытие" обновил телефонные номера контактного центра Сбербанк внедрит цифровые решения в вузах, детсадах и системе ЖКХ региона Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA- ВТБ стал расчетным банком для приема карт "Мир" в Турции

Банки Финансы

ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ проводит сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-39 "Ключевая ставка". Доходность по инструменту зависит от значения главного индикатора денежно-кредитной политики России — ключевой ставки ЦБ РФ. Срок обращения облигаций составляет один год. Раз в полгода по ним может выплачиваться дополнительный доход в размере 9,5%-10,5% годовых (ориентир), если ставка Банка России будет находиться в заданном диапазоне: 6,7 — 7,6% для первого периода, 6,45 — 7,6% — для второго.

В случае реализации инвестиционной стратегии потенциальная доходность по инструменту может составить порядка 10% годовых. Таким образом, продукт предоставляет значительную премию к кривой ОФЗ и корпоративных облигаций короткой дюрации. Заявки на приобретение инвестиционных облигаций "Ключевая ставка" принимаются до 13 сентября 2019 г. включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции". Кроме высокого уровня потенциальной доходности продукт обладает рядом дополнительных преимуществ: полная защита капитала (в конце срока обращения облигаций инвестору возвращается 100% от номинала бумаг), возможность приобретения на ИИС, льгота по НДФЛ и отсутствие требования к статусу "квалифицированный инвестор".

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания прокомментировал: "В условиях снижения ставок по депозитам и корпоративным облигациям мы наблюдаем повышенный спрос к инвестиционным облигациям. Потенциальная доходность таких продуктов выше, при этом риски потерять средства минимальны: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии банка, мы стараемся учитывать потребности клиентов и предлагать им максимально широкий спектр возможностей для инвестирования".

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6