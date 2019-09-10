На участке М-5 Тольятти – Самара увеличили максимально разрешенную скорость до 110 км/ч

Скоростной режим до 110 км/ч теперь действует на участке автодороги км 981+886 — км 1030+900, что в границах Ставропольского, Волжского и Красноярского районов.

Мера принята в целях увеличения пропускной способности участка федеральной дороги М-5 "Урал", связывающего крупные экономические центры Самарской области и входящего в маршрут международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай".

Максимально разрешенную скорость удалось повысить благодаря ремонтным работам, выполненным на участке за последние два дорожных сезона. Так, только в этом году за счет устройства защитных слоев в нормативное состояние привели 22 км трассы М-5. Ранее в порядок были приведены три транспортные развязки, расположенные на отрезке от Тольятти до подъезда к Самаре, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".